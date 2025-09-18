Кремъл: Дмитрий Козак подаде оставка по собствено желание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кремъл обяви днес, че заместник-ръководителят на канцеларията на руския президент Дмитрий Козак е подал оставка по собствено желание, предадоха световните агенции и БТА.

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че в документа е била вписана формулировката „по собствено желание“.

Песков не коментира дали президентът Владимир Путин вече е подписал указ за отстраняването на Козак. „Не сме публикували указ, няма такъв“, посочи той.