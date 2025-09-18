ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна срещата между Тръмп и британския премиер С...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21321848 www.24chasa.bg

Кремъл: Дмитрий Козак подаде оставка по собствено желание

2096
Дмитрий Козак СНИМКА: Уикипедия

Кремъл обяви днес, че заместник-ръководителят на канцеларията на руския президент Дмитрий Козак е подал оставка по собствено желание, предадоха световните агенции и БТА.

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че в документа е била вписана формулировката „по собствено желание“.

Песков не коментира дали президентът Владимир Путин вече е подписал указ за отстраняването на Козак. „Не сме публикували указ, няма такъв“, посочи той.        

Дмитрий Козак СНИМКА: Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)