Турция и Египет с общи военни учения в Източното Средиземноморие

Турция и Египет ще проведат съвместни военни учения в Източното Средиземноморие в периода от 22 до 26 септември, съобщи днес говорителят на турското министерство на отбраната Зеки Актюрк, цитиран от турската информационна агенция ДХА.

„Планирано е провеждането на специално военноморско учение „Море на приятелството" между Турция и Египет в Източното Средиземноморие между 22 и 26 септември с цел развиване на двустранните отношения между Турция и Египет и повишаване на оперативната ни съвместимост", заяви Актюрк по време на редовния седмичен брифинг на Министерството, като подчерта, че това ще е първото съвместно учение между двете страни от 13 години насам.

По думите на Актюрк в учението ще се включат части на военновъздушните и военноморските сили на Турция и от военноморските сили на Египет, предава БТА.