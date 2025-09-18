ООН: Лодката, която потъна и загинаха 50 судански мигранти, е плавала към Гърция

Лодката със судански бежанци, възпламенила се и потънала край бреговете на Източна Либия в неделя, отнемайки живота на най-малко 50 души, е плавала към Гърция, когато е възникнал инцидентът, предаде Ройтерс, позовавайки се на Международната организация по миграцията (МОМ), която е част от системата на ООН.

Лодката е потънала на около 60 километра от бреговата линия на град Тобрук в Източна Либия, уточни днес МОМ.

По-рано МОМ съобщи в "Екс", че лодката е превозвала 75 судански бежанци, когато е потънала, и че са открити само 24 оцелели, на които е предоставена медицинска помощ, при поредната трагедия за онези, които се опитват да предприемат опасното пътуване към Европа.

В понеделник Либийският Червен полумесец съобщи, че е получил спешно обаждане от властите в Тобрук за изваждане на телата на удавилите се хора, но не става ясно дали те са на суданските мигранти. Групата заяви, че е извадила телата на плажа Камбот, който се намира на 60 километра западно от града, и в Кабес, който е на 90 километра на изток.

Хуманитарната организация не предостави допълнителни подробности, но Либия е основен транзитен пункт за мигранти, бягащи от войната и бедността в различни райони на Африка и Близкия изток. По-рано този месец лодка с мигранти се преобърна край бреговете на Либия, като един човек загина, а 22 са в неизвестност, уточниха либийските власти. Бреговата охрана в Тобрук заяви по онова време, че лодката е превозвала 32 мигранти, когато е отплавала, и че девет от тях са били спасени.

През декември най-малко 61 мигранти, сред които жени и деца, се удавиха край западното крайбрежие на Либия. Според проекта "Изчезнали мигранти" на МОМ, от началото на годината са регистрирани най-малко 434 смъртни случая и 611 изчезнали мигранти край Либия.

По данни на ООН най-малко 1225 души са загинали при опит да прекосят Средиземно море от началото на годината. Предполага се, че броят им може да е по-голям, тъй като много нерегистрирани плавателни съдове може да са потънали през нощта, без да бъдат забелязани.

Либия се превърна в транзитен маршрут за мигранти, бягащи от конфликти и бедност към Европа през Средиземно море, след падането на режима на либийския лидер Муамар Кадафи през 2011 г., отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.