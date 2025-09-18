ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жените в Саудитска Арабия вече могат свободно да избират дрехите си без мъжко одобрение

Хиджаб Снимка: Pixabay

Жените в Саудитска Арабия вече не са задължени да носят черна абая или хиджаб и че могат свободно да избират дрехите си. Това става ясно от публикация на Мохамед Халаф във фейсбук относно историческото изявление на престолонаследника на Кралството за свободата на жените. 

"Това решение е качествена стъпка в поредица от социални реформи, водени от Кралството с цел да се подобри статутът на жените и да им се предоставят по-широки права в различни области на обществения живот, в съответствие със Саудитската визия 2030 към модернизиране на законите и социалните практики", пише Халаф в публикацията.

Мохамед бин Салман обясни, че тази стъпка идва като част от усилията за овластяване на саудитските жени и равенство между половете, след важните реформи в страната през последните години, включително даването на възможност на жените да управляват автомобили, да пътуват без разрешение на настойник и да участват активно на пазара на труда, в образованието и обществения живот, става ясно още от публикацията.

Хиджаб Снимка: Pixabay

