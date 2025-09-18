Британската полиция арестува трима заподозрени за сътрудничество с руското разузнаване

Британската полиция арестува трима души, заподозрени в съдействие на чуждестранна разузнавателна служба, и поясни, че разследването се отнася до Русия, пореден случай с обвинения за шпионска дейност във Великобритания в полза на Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Задържаните са двама мъже на 41 и 46-годишна възраст и една жена на 35-годишна възраст и са били арестувани в графство Есекс, източно от Лондон на основание Закона за национална сигурност. Нормативният акт беше обнародван преди две години и приет с цел противодействие на заплахи, идващи от чужбина.

„В хода на работата ни в последно време по случаите, свързани с националната сигурност, установихме увеличение в броя на лицата, които бихме описали като „проксита“, набирани от чуждестранни разузнавателни служби“, заяви командир Доминик Мърфи, ръководител на отдела за борба с тероризма към лондонската полиция. Лондон многократно е обвинявал Русия или нейни агенти, че стоят зад шпионски заговори и саботажни мисии във Великобритания и в цяла Европа, като шефът на британското вътрешно разузнаване заяви, че целта на руските агенти е да всяват "хаос."

От своя страна, Кремъл отхвърли обвиненията, като заяви, че британското правителство обвинява Русия за "всичко лошо", което се случва на острова.

През юли тази година трима мъже бяха обвинени за палеж на предприятия в Лондон, свързани с Украйна, при което британските власти бяха заявили, че палежите са поръчани от руската наемническа групировка "Вагнер", след като двама от задържаните се признаха за виновни.

"Двамата британци изчакват присъдите си, след като са били вербувани от групировката "Вагнер" и по този начин от руската държава, за да извършат палеж на склад, свързан с Украйна. Чакат ги по всякаква вероятност дълги присъди лишаване от свобода, макар че, ако трябва да бъдем по-ясни, днешните арести нямат нищо общо с това разследване", разясни Мърфи.