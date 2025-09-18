Проучване: Все повече американци смятат, че Израел е стигнал твърде далеч в конфликта в Газа

Все повече американци смятат, че военните действия на Израел в Газа са прекомерни, предаде Асошиейтед прес, като се позова на проучване. Изследването е направено на фона на все повече опасения от страна на международната общност относно хуманитарната ситуация в Газа.

Около половината американци казват, че военната офанзива на Израел в Газа е "стигнала твърде далеч", сочи проучването на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC). Това представлява увеличение спрямо ноември 2023 г., когато 40% са мислили по този начин. Изследването от 2023 г. бе проведено малко след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., започнал с нападението на "Хамас", при което бяха убити около 1200 души и бяха взети за заложници около 250, пише БТА.

В същото време американците като цяло, и особено привържениците на Републиканската партия, в момента са по-малко склонни да смятат преговорите за примирие за основен приоритет на американското правителство. Това се различава от настроенията преди няколко месеца, когато САЩ водеха преговори за прекратяване на огъня с "Хамас".

Промяната в мнението на американците относно действията на Израел става в момент, когато Израел започва разширена сухопътна офанзива в град Газа. Израел е подложен на все по-силен международен натиск заради войната в Газа, като екип от международни експерти към Съвета по правата на човека на ООН съобщиха тази седмица, че Израел извършва геноцид в Газа.

Проучването показва увеличение на броя хора и от двете водещи партии в САЩ, които смятат, че военните действия на Израел са прекомерни.

С твърдението се съгласяват около 70% от поддръжниците на Демократическата партия, което е увеличение спрямо ноември 2023 г., когато делът им е бил 58 на сто. Същото мнение споделят около половината от участниците в проучването, които са се обявили като безпартийни, в сравнение с 40% при предишното изследване. При привържениците на републиканците също има леко увеличение от 18 на 24 процента.

В сегашното проучване 45% от американците казват, че в момента за САЩ е "изключително" или "много" важно да предоставят хуманитарна помощ на палестинците в Газа. През март делът им е бил 41 на сто.

Одобрението за начина, по който президента Доналд Тръмп подхожда към ситуацията, е намаляло от 44% от март до 37 на сто сега.

Миналата седмица премиерът на Израел Бенамин Нетаняху одобри удар срещу членове на "Хамас" в Катар, като при операцията бяха убити 6 души.

Около 30% от американците смятат, че е "изключително" или "много" важно да се водят преговори за създаване на независима палестинска държава, като тези стойност са непроменени от януари 2024 г. Това подкрепят масово поддръжниците на Демократическата партия: Около половината от тях казват, че това е много важно, докато при привържениците на републиканците делът е 14%.

Миналата седмица Общото събрание на ООН гласува с голямо мнозинство за намирането на решение за две държави в израелско-палестинския конфликт и призова Израел да подкрепи създаването на палестинска държава – условие, с което Нетаняху не е съгласен. Израел и САЩ бяха сред 10-те страни, които гласуваха против резолюцията на ОС на ООН.

Проучването отчита по-слаба подкрепа за военната помощ за Израел.

Около 20% от американците казват, че е "изключително" или "много" важно за САЩ да оказват помощ за армията на Израел, което представлява спад спрямо 36% при началото на войната.