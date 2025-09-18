ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21322754 www.24chasa.bg

Украйна получи телата на 1000 загинали военни

1304
Украйна СНИМКА: Pixabay

Украйна си върна 1000 тела, които според руската страна принадлежат на загинали украински военнослужещи, предаде Укринформ, като цитира изявление, публикувано в Телеграм от Координационния щаб за третиране на военнопленниците.

В следващите дни следователите от правоохранителните органи, заедно с експерти криминалисти от украинското Вътрешно министерство, ще извършат всички необходими експертизи и ще идентифицират репатрираните останки.

Операцията по репатрирането стана възможна благодарение на съвместните усилия на служители от Координационния щаб за третирането на военнопленниците, Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна, Въоръжените сили на Украйна, Министерството на вътрешните работи, Службата на комисаря по правата на човека към Върховната Рада, Секретариата на комисаря по изчезналите лица при специални обстоятелства, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и други агенции в сектора за сигурност и отбрана на Украйна. Координационният щаб изрази благодарност на Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ. Специални благодарности бяха отправени към персонала на Въоръжените сили на Украйна, който транспортира репатрираните загинали герои до определени държавни съоръжения, организира предаването им на правоприлагащите органи в системата на МВР, пише БТА. 

Украйна СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)