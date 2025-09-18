Украйна получи телата на 1000 загинали военни

Украйна си върна 1000 тела, които според руската страна принадлежат на загинали украински военнослужещи, предаде Укринформ, като цитира изявление, публикувано в Телеграм от Координационния щаб за третиране на военнопленниците.

В следващите дни следователите от правоохранителните органи, заедно с експерти криминалисти от украинското Вътрешно министерство, ще извършат всички необходими експертизи и ще идентифицират репатрираните останки.

Операцията по репатрирането стана възможна благодарение на съвместните усилия на служители от Координационния щаб за третирането на военнопленниците, Съвместния център към Службата за сигурност на Украйна, Въоръжените сили на Украйна, Министерството на вътрешните работи, Службата на комисаря по правата на човека към Върховната Рада, Секретариата на комисаря по изчезналите лица при специални обстоятелства, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и други агенции в сектора за сигурност и отбрана на Украйна. Координационният щаб изрази благодарност на Международния комитет на Червения кръст за оказаната помощ. Специални благодарности бяха отправени към персонала на Въоръжените сили на Украйна, който транспортира репатрираните загинали герои до определени държавни съоръжения, организира предаването им на правоприлагащите органи в системата на МВР, пише БТА.