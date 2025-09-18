ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с...

Полското правителство e отчело повишена активност на дронове близо до границата с Беларус

Дронове СНИМКА: Getty Images

Полша отчете нова активност на дронове близо до границата си с Беларус снощи, заяви правителството във Варшава, след като затвори тази граница преди съвместни учения между Минск и Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Опасенията на Полша относно военните учения „Запад-2025" се засилиха, след като в нощта на 9 срещу 10 септември 21 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.

В отговор на въпрос защо границата все още е затворена, въпреки че военните учения вече приключиха, министърът на вътрешните работи Марчин Кервински каза, че Полша ще я отвори, когато е безопасно това да се случи.

„Граничната охрана снощи отчете повишена активност от страна на беларуски и руски дронове, опитващи се да прекосят полското въздушно пространство", заяви той. „Ясно е, че обстановката по полско-беларуската граница остава много-много напрегната", добави Кервински, без обаче да предостави повече подробности.

Говорител на Министерството каза, че не е имало полска намеса или опити за сваляне на дроновете.

Беларус и Русия заздравиха връзките си след началото на руската инвазия в Украйна и Минск позволи на войските на Москва да преминат през територията на Беларус, отбелязва Ройтерс.

Полша, на свой ред, е един от най-големите поддръжници на Украйна.

По границата между Полша и Беларус има шест гранични пункта, четири от които са затворени от Варшава от по-рано заради отдавна тлеещото напрежение с Минск.

Три железопътни гранични пункта за товарни превози също са затворени.

