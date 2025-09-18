Една година затвор за участие в блокади, предвиждат промени в НК в Сърбия

Една година затвор за участие в блокади предвиждат промени в Наказателния кодекс в Сърбия, предават сръбските медии.

„Въвеждаме ново престъпление, което е самата блокада, навлизането на пътя и т.н. Никой не се изпраща директно в затвора, а има съдебен процес, който се води. И има заплаха от присъда до една година. Така че, след съдебния процес - до една година“, каза министърът на правосъдието Ненад Вуич пред сръбската обществена телевизия РТС.

„Всички забравят, че в Хартата за правата на човека имате параграф 1, където ви е позволено да правите нещо, и след това има параграф 2, който казва, че човешките права на другите не могат да бъдат застрашавани. Когато говорим за това, говорим за свобода на движение. Ако има препятствия на пътя, говорим за правото ви на свободно движение. А това до известна степен е и спазване на определени стандарти и политики, които съществуват в други страни“, каза още Вуич.

Според Вуич през февруари във Великобритания е произнесена присъда, с която хора, блокирали пътя по време на протест , са осъдени на пет години затвор на първа инстанция, а след обжалване - на четири години.