Зеленски се срещна с войници, участвали в контраофанзивата в Донецка област

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с украински войници, участвали в контраофанзивата в Добропиля, Донецка област, съобщи Укринформ.

"Донецка област. Срещнах се с нашите войници, участващи в контраофанзивата в Добропиля. Разговарях със защитниците, благодарих им за постигнатите резултати и им връчих държавни награди. Получих също така доклад от главнокомандващия Олександър Сирски за хода на операцията, общата ситуация на фронта и предстоящите планове", написа Зеленски в "Телеграм".

Според неговата оценка украинските сили освобождават страната стъпка по стъпка.

"От началото на операцията са възстановени 160 квадратни километра и седем населени места, а над 170 квадратни километра и девет населени места са освободени от окупаторите. Близо сто нападатели са взети в плен, а само през последните няколко седмици руснаците са понесли хиляди загуби – както ранени, така и убити", каза Зеленски, цитирана от БТА.

Украинският президент определи като тежки боевете в района на Добропиля и Покровск в Донецка област. "Всъщност нашите сили лишават окупатора от възможността да извърши пълноценна настъпателна операция, която отдавна планират и на която разчитат", каза той във видеообръщение, предаде Ройтерс.

Междувременно стана известно, че руска планираща бомба ФАБ-250 е убила пет души в източния украински град Костянтиновка, близо до фронтовата линия, съобщи националната полиция, предаде Укринформ. Полицията съобщи в изявление в приложението Teлеграм, че ударът е нанесен около 10 ч. сутринта, като са загинали две жени и трима мъже, а четири жилищни сгради са били повредени.