Макрон дава в съда снимки на бременната Брижит, за да докаже, че е жена (Обзор)

Масови протести срещу държавния бюджет във Франция

Френският президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит ще представят “научни и фотографски” доказателства срещу слуховете, че първата дама всъщност е мъж, съобщи Би Би Си.

Теории на конспирациите за пола на Брижит Макрон има от няколко години, като в началото те се разпространяваха само във Франция. В САЩ темата подхванаха десни инфлуенсъри, като един успя наистина да я разпали - консервативната подкастърка Кандис Оуенс, срещу която семейство Макрон сега води дело за клевета.

Адвокатът на Макрон Том Клеър коментира, че Брижит е “изключително разстроена” от неверните твърдения, които се отразяват негативно и на френския президент.

Клеър обясни, че представянето на доказателства “е процес, на който тя (Брижит) ще трябва да се подложи по един много публичен начин. Но тя е твърдо решена да направи каквото е необходимо”.

Адвокатът на Макрон допълни, че има снимки, на които Брижит е бременна, и те ще бъдат представени в съда. Освен това има много нейни снимки през годините, оборващи теорията. Тя има и три деца от предишния си брак, показвала е и родилното си свидетелство.

Според слуховете съпругата на Макрон преди е била Жан-Клод Троньо, който преди години започнал процес по смяна на пола - това всъщност е братът на първата дама.

Откакто разпространява клеветите за Брижит, Оуенс трупа популярност на неин гръб, като дори прави тениски с лика на първата дама с надпис “Мъж на годината”.

Хиляди протестираха във Франция срещу бюджета. СНИМКА: РОЙТЕРС

Докато семейство Макрон водят лична борба, французите водят обща - тази срещу държавния бюджет. В четвъртък хиляди представители на синдикатите излязоха по улиците. Очакваше се над 800 хил. души в цяла Франция да се включат в протестите. Само в Париж демонстрациите бяха около 260, като в тях участваха недоволни граждани от различни сфери, дори и полицаи. Протестираха и фармацевти, като хиляди аптеки в страната затвориха.

Министерството на финансите бе щурмувано, в цялата страна имаше стотици задържани. Размирици избухнаха и в Лион, като при протестите са пострадали журналист, който е с изгаряния, както и полицай, на когото му е бил избит зъб.