ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21323312 www.24chasa.bg

Хеликоптер на US армията се разби до военна база във Вашингтон

1400
Хеликоптер СНИМКА: Pixabay

Хеликоптер на американската армия се е разбил близо до военна база в щата Вашингтон в сряда вечерта. Това съобщи в изявление за Си Ен Ен представител на американската армия.

„Съвместната база Луис-Маккорд потвърждава, че хеликоптер се е разбил вечерта на 17 септември в район близо до базата", пише в изявлението на официалния представител.

Инцидентът е станал около 21:00 ч. местно време, съобщават властите, без да уточняват дали има жертви.

По думите на говорител, ситуацията все още се развива и засега няма допълнителна информация.

Съвместната база „Луис-Маккорд" се намира в окръг Пиърс, щата Вашингтон.

В изявление в социалните мрежи в четвъртък сутринта шерифската служба на окръг Търстън обяви, че нейни екипи, заедно със заместник-шерифи от съседния окръг, са били изпратени след сигнал за вероятна катастрофа на хеликоптер край Съмит Лейк. На място е било открито предполагаемото място на инцидента.

„Бяхме уведомени, че военните са загубили контакт с хеликоптер в района и работим в тясно сътрудничество със Съвместната база Луис-Маккорд, за да осигурим необходимите ресурси за съдействие", се допълва в съобщението.

Хеликоптер СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)