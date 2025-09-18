Хеликоптер на US армията се разби до военна база във Вашингтон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хеликоптер на американската армия се е разбил близо до военна база в щата Вашингтон в сряда вечерта. Това съобщи в изявление за Си Ен Ен представител на американската армия.

„Съвместната база Луис-Маккорд потвърждава, че хеликоптер се е разбил вечерта на 17 септември в район близо до базата", пише в изявлението на официалния представител.

Инцидентът е станал около 21:00 ч. местно време, съобщават властите, без да уточняват дали има жертви.

По думите на говорител, ситуацията все още се развива и засега няма допълнителна информация.

Съвместната база „Луис-Маккорд" се намира в окръг Пиърс, щата Вашингтон.

В изявление в социалните мрежи в четвъртък сутринта шерифската служба на окръг Търстън обяви, че нейни екипи, заедно със заместник-шерифи от съседния окръг, са били изпратени след сигнал за вероятна катастрофа на хеликоптер край Съмит Лейк. На място е било открито предполагаемото място на инцидента.

„Бяхме уведомени, че военните са загубили контакт с хеликоптер в района и работим в тясно сътрудничество със Съвместната база Луис-Маккорд, за да осигурим необходимите ресурси за съдействие", се допълва в съобщението.