Ердоган: Плановете за дестабилизиране на Близкия изток няма да успеят

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Ердоган заяви днес, че „плановете за дестабилизиране“ на Близкия изток са обречени на провал и обеща, че Турция ще даде „най-мощния отговор“ срещу действията на Израел в ивицата Газа, предаде Анадолската агенция. 

„Плановете за дестабилизиране на региона (Близкия изток) няма да успеят. Имаме силата да осуетим всяка игра и да развалим всеки сценарий“, заяви днес Ердоган, обещавайки, че Турция ще даде „най-мощния отговор на геноцида (в ивицата Газа), който човечеството наблюдава вече 23 месеца“. 

„Управлявахме векове наред земите, в които тези, които ни предизвикват, са дошли само преди две или три поколения“, каза още турският президент, цитиран от БТА. 

„Ние не сме нито гости, нито окупатори в този регион, ние сме негови домакини от хиляда години и ще останем тук завинаги“, добави още Ердоган, като подчерта, че в миналото Турция е била „мечът на справедливостта, който е въвел ред в света“.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

