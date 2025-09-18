Двама са застреляни на граничен пункт, контролиран от Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души са били застреляни на граничен пункт, контролиран от Израел между окупирания Западен бряг и Йордания, съобщиха израелски медици, цитирани от Асошиейтед прес.

Израелските власти все още не са предоставили информация за инцидента. Израелски медици от службите за спешна помощ съобщиха, че жертвите са двама мъже, единият на около 60, а другият на 20 години. Нападателят е бил "неутрализиран".

Йорданската държавна телевизия потвърди, че властите са разбрали за произшествие, свързано със сигурността, на граничния пункт от страната на Западния бряг, пише БТА.

През септември 2024 г. на същия граничен пункт имаше друго нападение, извършено от йордански бивш военнослужещ, при което загинаха трима израелци. Смята се, че атаката е била свързана с продължаващата война между Израел и "Хамас".