US фирми наливат 150 млрд. паунда в Англия след бляскавото посрещане на Тръмп (Обзор)

Мелания и Кейт почерпиха деца скаути с мед от своите градини

Американски технологични фирми, сред които “Майкрософт” и “Гугъл”, обещаха да инвестират 150 млрд. паунда в различни проекти във Великобритания. Техни представители се срещнаха с членове на британското правителство в рамките на държавното посещение на Доналд Тръмп.

През втория ден от визитата си американският президент гостува на премиера Киър Стармър в провинциалната правителствена резиденция “Чекърс”. Основен акцент в разговорите им бе как да се задълбочат икономическите връзки между двете държави, но също и някои горещи световни въпроси като войните в Украйна и Газа.

По думите на Стармър договорените нови инвестиции ще създадат 7600 работни места и са доказателство за

икономическата сила на Великобритания

Те обаче идват на фона на оттеглянето на няколко големи компании, включително производителя на ваксини срещу COVID-19 “Астра Зенека”, които спряха инвестиционните си планове в Обединеното кралство с мотив, че е станало все по-трудна за правене на бизнес държава.

Ръководителят на “Епъл” Тим Кук и дъщерята на Тръмп Тифани бяха сред гостите на приема в Англия. СНИМКА: РОЙТЕРС

Мощната бизнес делегация, с която пристигна Тръмп, имаше за цел да разсее тези твърдения. Самият той получи най-високи почести, освен че се вписа в историята като първия американски президент, поканен за втори път на държавно посещение в кралството.

“Нашите държави имат най-тесни отношения в областта на отбраната, сигурността и разузнаването, които светът някога е познавал. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници стоим заедно в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и да осигурим мира”, напомни крал Чарлз III в един от тостовете си по време на официалния прием в чест на Тръмп и съпругата му Мелания в замъка “Уиндзор”. Американският президент пък му отговори, че със сигурност това негово второ държавно посещение е

една от най-големите почести в живота му

По време на приема, в който участваха 160 видни гости от двете страни, Тръмп седеше между Чарлз и снаха му Кейт.

Принц Уилям и принцесата на Уелс Кейт по време на събитието. СНИМКА: РОЙТЕРС

Съпругата на престолонаследника принц Уилям, която е един от най-харесваните членове на кралското семейство, домакинства на Мелания в “Уиндзор” в четвъртък, докато Тръмп бе в “Чекърс” със Стармър. На поляните на замъка двете дами се срещнаха с деца скаути и ги почерпиха с мед. Първата дама на САЩ донесе бурканче от пчелите в Белия дом, а Кейт от кошерите в провинциалното имение на семейството си в Норфолк.