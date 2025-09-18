Аналена Бербок: ООН трябва да се адаптира, за да остане силна

Председателката на Общото събрание (ОС) на Организацията на обединените нации (ООН) Аналена Бербок подчерта значението на Устава на ООН и необходимостта от реформи и по-силна приобщаваща политика, съобщи организацията на уебсайта си.

Бербок направи изявлението си на пресконференция днес - няколко дни преди началото на Седмицата на високо равнище в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Нашата задача е да гарантираме, че Организацията на обединените нации ще остане силна и през следващите 80 години", каза тя.

Реформи в ООН

Бербок подчерта важното значение на мотото на председателството си "По-добри заедно", което "отразява реалността, че нито една държава, независимо от това колко е голяма, силна или богата, не може да се справи с огромните предизвикателства, пред които сме изправени".

Тя заяви, че Организацията на обединените нации е създадена в един от най-мрачните моменти в човешката история, който е довел до написването на Устава – светлината, която ни насочва в работата ни и ни припомня какво искаме да постигнем заедно."

След 80 години на променящ се свят обаче вече е време да се "адаптираме и да променим ООН така, че организацията да ни води през следващите осем десетилетия и да покажем на осем милиарда души защо ООН има значение."

Това също така е изключително важно, "за да отвърнем на отчаяните призиви за мир в Украйна, Газа, Судан и Хаити" и за да предприемем значими действия за справяне с климатичните изменения, неравенството и бързия технологичен напредък, пише БТА.

Фокусът тази година трябва да бъде върху инициативата за реформа UN80, избирането на следващ генерален секретар и гарантирането, че приетият миналата година Пакт за бъдещето се прилага.

"Улови момента"

Общополитическите дебати следващата седмица – годишната среща на лидери от цял свят в легендарната заседателна зала на Общото събрание, е повод да се покаже ролята на ООН като платформа за диалог. Около 150 лидери, както и хиляди делегати, се очаква да присъстват.

Бербок каза, че "ще използва всяка възможност, за да изтъкне важността на този момент от историята и да потвърди ангажимента към Устава на ООН и принципите, които той представлява".

Тя очерта ключовите възможности по време на седмицата на високо равнище, като например срещата за отбелязване на 80-годишнината на ООН. Тя предоставя "възможност да се размисли върху постиженията и ролята на ООН и да се потвърдят отново принципите на Устава – нашата застраховка "живот".

Бербок също така говори за продължаването на международната конференция за Палестина и решението на израелско-палестинския конфликт с две държави.

"Това е шанс да приемем реалността, че израелско-палестинският конфликт не може да бъде решен чрез безкрайна война, продължаваща корупция и насилие", заяви тя. "Единственият начин да гарантираме, че израелците и палестинците могат да живеят в траен мир, сигурност и достойнство е решението за съществуването на две държави", добави тя.

Жени, млади хора и малцинства

Планирани са и срещи по повод 30-годишнината от Четвъртата световна конференция за жените и Световната програма за действие за младежта, а отделна среща ще се фокусира върху незаразните болести и психичното здраве.

Общото събрание ще проведе и конференция на високо равнище, на която ще се обсъди кризата, пред която са изправени мюсюлманите рохинги и други малцинства в Мианма, "за да се подкрепи най-уязвимата част от населението и да се привлече вниманието към конфликтите и нарушенията на правата на човека, които твърде често се забравят."

Накрая, годишната среща в чест на Международния ден за пълното премахване на ядрените оръжия "придобива ново значение в година, в която конфликтите и напрежението са достигнали критична точка".

Решаващ момент

Бербок отбеляза, че международната общност "не е лишена от предизвикателства и проблеми", но е време да превърне ангажираността в колективни действия.

"Намираме се на кръстопът – в решаващ момент за Организацията на обединените нации и мултилатерализма като цяло, но именно сега трябва да работим по-усилено", каза тя. "Нашите предци са имали смирението и благородството да загърбят различията си и да работят заедно през 1945 г.; днес се нуждаем от същата принципна убеденост."

Председателката на ОС на ООН призова за "воля и амбиция да превърнем обещанията в действия, ангажиментите в напредък и надеждата в реалност."