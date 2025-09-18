Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с ядрената сила Пакистан

Саудитска Арабия и ядрената сила Пакистан подписаха пакт за взаимна отбрана, определящ всяка атака срещу една от двете страни като атака срещу двете – ключово споразумение в контекста на удара на Израел срещу Катар миналата седмица, предаде Асошиейтед прес.

Кралството отдавна поддържа тесни връзки в областта на икономиката, религията и сигурността с Пакистан, а според някои информации е предоставило финансиране за ядрената програма на Исламабад по време на нейното развитие.

Анализатори – и пакистански дипломати – са изказвали предположения през годините, че Саудитска Арабия може в даден момент да бъде поставена под ядрения чадър на Исламабад, особено след като напрежението около ядрената програма на Иран се засили.

Но моментът на сключването на пакта прилича на сигнал към Израел, който отдавна е подозиран, че е единствената държава в Близкия изток, разполагаща с ядрено оръжие, и който от 7 октомври 2023 г., когато беше атакуван от "Хамас", провежда мащабна военна офанзива, разпространила се върху Иран, Ливан, палестинските територии, Катар, Сирия и Йемен, посочва Асошиейтед прес.

Пактът бележи първото важно решение в областта на отбраната, взето от арабска държава от Персийския залив след атаката срещу Катар. САЩ, които отдавна са гарант за сигурността на арабските държави от Персийския залив, също не отговориха на въпросите, зададени на Държавния департамент, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Пактът беше подписан от могъщия престолонаследник на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман и пакистанския премиер Шехбаз Шариф.

Въпреки че не се споменава конкретно ядреното оръжие, в споразумението се посочва, че "всяка агресия срещу една от двете страни ще се смята за агресия и срещу двете“, според изявленията на пакистанското Министерство на външните работи и държавната саудитска информационна агенция.

"Това споразумение има за цел да развие аспектите на отбранителното сътрудничество между двете страни и да укрепи съвместния възпиращ потенциал срещу всякаква агресия", се казва в изявлението.

Високопоставен саудитски служител, говорил пред "Файненшъл таймс" при условие за анонимност, изглежда подсказа, че ядрената защита от страна на Пакистан е част от споразумението, като заяви, че "ще се използват всички отбранителни и военни средства, сметнати за необходими в зависимост от конкретната заплаха".

Дълготрайни отношения в областта на отбраната

Пакистан и Саудитска Арабия имат дълбоко взаимоотношения в областта на отбраната, които датират от десетилетия, отчасти поради готовността на Исламабад да защитава свещените за исляма места в кралството Мека и Медина, посочва АП. Пакистански войски за първи път заминават за Саудитска Арабия в края на 60-те години на миналия век заради безпокойството от войната на Египет в Йемен по това време. Тези връзки се засилват след Ислямската революция в Иран през 1979 г. и опасенията на кралството от конфронтация с Техеран.

И Пакистан, и Саудитска Арабия не отговориха на въпросите на AП от днес дали пактът се отнася и за ядрения арсенал на Исламабад.

Саудитска Арабия се опита да получи помощ от САЩ за разработване на собствена ядрена програма за граждански нужди, а елемент от този опит донякъде бе и предложението на Рияд за дипломатическо признаване на Израел преди атаката на "Хамас" през 2023 г., която предизвика продължаващата вече почти две години война в Газа, посочва АП. Това би позволило на Саудитска Арабия да обогатява уран в кралството – нещо, което тревожи експертите по неразпространение, тъй като центрофугите отварят вратата за възможна оръжейна програма.

Такава сделка – и признаването на Израел от Саудитска Арабия – изглеждат по-далечни от всякога, тъй като кралството осъди действията на Израел в Газа, а престолонаследникът заяви, че Израел извършва "геноцид" в палестинския анклав.

Рияд има интерес

Принц Мохамед обаче също заяви, че кралството ще се устреми към ядрено оръжие, ако Иран разполага с такова. Предполага се, че Саудитска Арабия вече има програма за балистични ракети, които могат да бъдат използвани за доставка на ядрено оръжие. Но същевременно кралството е страна по Договора за неразпространение на ядрените оръжия и не е известно да е предприемало стъпки за разработване на атомна бомба чрез собствени усилия, посочва АП.

Преди сключването на отбранителния пакт с Пакистан, Иран изпрати Али Лариджани, висш политически деятел, който понастоящем заема поста секретар на Върховния съвет за национална сигурност на страната, на посещение в Саудитска Арабия.

Може да се допусне, че Рияд е предупредил Техеран за пакта, доколкото от 2023 г. Саудитска Арабия започна процес на разведряване в отношенията с Иран, което беше постигнато с посредничеството на Китай.