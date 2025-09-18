Стармър и Тръмп приветстват задълбочаването на специалните отношения с инвестиции

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър приветстваха задълбочаването на "специалните отношения" между двете страни, като заявиха, че поредицата сделки на стойност 250 милиарда лири са направили тези връзки "нерушими", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В началото на бизнес прием, някои от водещите фигури в бизнеса на САЩ и Великобритания бяха посрещнати от двамата лидери и похвалени за това, че са помогнали за укрепването на връзките чрез инвестиции в сделки в области от технологиите до енергетиката.

Това беше вторият ден от безпрецедентната държавна визита на Тръмп във Великобритания, която американският лидер описа като "изключителна чест", след като се наслади на ден, изпълнен с помпозност и церемонии, включително "фантастичен" държавен банкет в Уиндзорския замък с крал Чарлз.

Седнали един до друг в шатра в парка на Чекърс, извънградска резиденция на Стармър, британският премиер и Тръмп отпразнуваха представянето на рекордния пакет от 150 млрд. паунда (205 млрд. долара) американски инвестиции във Великобритания, част от по-широк пакет от 250 милиарда паунда, който според официални представители ще бъде от полза и за двете страни.

Тръмп приветства "нерушимата връзка" с Великобритания

"Това е велик ден за специалните отношения", каза Стармър, благодарейки на бизнес лидерите, сред които бяха главният изпълнителен директор на "Енвидия" Дженсън Хуанг и Ема Уолмсли от Джи Ес Кей.

Тръмп беше също толкова развълнуван. "Връзките между нашите страни са безценни. Направихме някои неща, които финансово са чудесни и за двете страни. Мисля, че връзките между нас са нерушими, независимо от това, което правим днес. Мисля, че са нерушими."

Ройтерс посочва, че Стармър може би се е примирил с факта, че няма да получи по-нататъшно намаление на митата върху стоманата, но беше готов да се застъпи за по-широки споразумения, включително нов технологичен пакт с компании от "Майкрософт" до "Енвидия" и "Оупън Ей Ай", които обещават 31 млрд. паунда (42 млрд. долара) и 100 милиарда паунда от "Блекстоун".

В очакване на пресконференция

По-късно днес двамата лидери ще дадат пресконференция, на която журналистите ще могат да ги разпитват за покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, отбелязва Ройтерс.

Стармър беше принуден да уволни Питър Манделсън като посланик в САЩ миналата седмица, след като бяха документирани близките му връзки с Епстийн, а връзката на Тръмп с покойния финансист също беше подложена на проверка.

Стармър също така ще се надява, че гордостта на Тръмп от участието в държавния банкет ще възпре американския лидер да се отклонява към по-чувствителни теми, като британските закони за онлайн безопасност и позицията на страната по отношение на Израел.

В речта си на банкета вчера Тръмп заяви, че Великобритания е "положила основите на правото, свободата, свободата на словото и индивидуалните права" в рамките на своята империя и "трябва да продължи да защитава ценностите и хората от англоезичния свят".

Няколко часа по-късно той приветства временното отстраняване от ефир на водещия на нощно шоу Джими Кимъл заради коментари, направени за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк.

Украйна и Газа

Стармър също така се опитва да насочи вниманието към външната политика, надявайки се да убеди американския лидер да предприеме по-решителни действия срещу Русия заради пълномащабната ѝ инвазия в Украйна.

"Днес обсъдихме как можем да укрепим отбраната си, да подкрепим още повече Украйна и да увеличим решително натиска върху Путин, за да го накараме да се съгласи на трайно мирно споразумение",

каза Стармър пред журналисти по време на днешната си среща с президента на САЩ.

Тръмп зарадва Европа в края на миналата седмица, когато нарече Русия "агресор" във войната, но също така изисква Европа да спре всички покупки на руски петрол, преди да се съгласи да наложи по-тежки санкции на Москва, припомня Ройтерс.

Тръмп също така разкритикува някои европейски страни за решението им да признаят палестинската държава като "поощрение за "Хамас", въпреки че той заяви пред репортери, че не му пречи Стармър да "заеме позиция".