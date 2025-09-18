ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Русе награди бронзовия медалист от Свето...

СЗО: 31 от 38-те случая на ебола в ДР Конго са довели до смърт

СЗО СНИМКА: Pixabay

Тридесет и един от общо 38-те потвърдени случая на ебола в южната част на Демократична република Конго, където властите се борят с ново огнище на смъртоносния вирус, са довели до смърт, съобщи днес Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Асошиейтед прес.

Последните данни показват, че броят на жертвите се е удвоил спрямо миналата седмица и че болестта се разпространява бързо. Досега са идентифицирани над 900 контакта с вируса, казаха от СЗО, цитирани от БТА. 

В засегнатия регион в неделя е започнала ваксинационна кампания.

„Над 500 здравни работници и хора, които са били в контакт с тях, вече са получили ваксината, която им осигурява жизненоважна защита“, заяви служител в програмата на СЗО за Африка.

На 5 септември властите в ДР Конго обявиха нова епидемия от ебола в регион, близо до границата с Ангола.

Допълнителна партида ваксини ще бъде изпратена в страната през следващите три дни.

Според СЗО ваксинацията не напредва толкова бързо, колкото организацията би желала, заради проблеми с достъпа, довели до забавяния в транспортирането на дозите. Представители на организацията уточниха, че ваксините се превозват на малки партиди поради липса на подходяща инфраструктура за съхранение.

