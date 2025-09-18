Картина на Пикасо, невиждана от 80 години, беше представена в Париж (Снимка)

Наскоро открита картина на Пабло Пикасо, изобразяваща френската фотографка и художничка Дора Маар и създадена по време на германската окупация на Париж, беше представена пред публика във френската столица, съобщиха АФП и електронното издание на британския в. "Гардиън".

Произведението, озаглавено „Бюст на жена с цветна шапка (Дора Маар)“, е завършено към края на бурната деветгодишна връзка между Пикасо и Маар. Художникът е рисувал много портрети на Дора Маар, включително известните „Портрет на Дора Маар“ и „Дора Маар с котка“. „Всичките мои портрети са лъжи. Те всички са на Пикасо. Нито един не е на Дора Маар“, казва приживе Маар, припомня "Гардиън".

Двамата се запознават в края на 1935 г., когато фотографката прави снимки за представянето на филма на Жан Реноар „Престъплението на господин Ланж“. По това време Пикасо има връзка с Мари-Терез Валтер, майка на дъщеря му Майя. Отношенията им продължават и по време на връзката му с Маар.

Пикасо често изобразява Дора Маар като страдаща фигура, обляна в сълзи както например в картината „Плачещата жена“. Според експерти това е символ на страданията по време на Испанската гражданска война, но също така отразява предполагаемото насилие в многобройните физически конфликти между двамата, отбелязва "Гардиън".

В преоткритата картина лицето на Маар е фрагментирано, но изрисувано в ярки цветове, без перспектива, и изглежда измъчено и на ръба да се разплаче. По времето, когато е направен портретът, Маар научава, че Пикасо, тогава на 61 години, възнамерява да я напусне заради 21-годишна художничка.

Портретът е завършен през юли 1943 г. и е показван само няколко пъти извън ателието на Пикасо в Париж, отбелязва "Гардиън". След това картината попада в частна колекция, закупена е през август 1944 г., няколко месеца преди освобождението на Париж. Съществуването на платното е било известно единствено от черно-бяла снимка, направена малко преди продажбата му и включена в художествен каталог. Настоящият собственик – наследник на френски колекционер, чието име остава в тайна, е пожелал анонимност.

По време на Втората световна война нацистите, окупирали Париж, считат творчеството на Пикасо за „дегенеративно изкуство“, което води до обиски в ателието му и заплахи за забрана на изложби, припомня "Гардиън".

Аукционната къща Lucien Paris, която оценява маслената картина (80 x 60 см) на около 8 милиона евро, очаква да достигне много по-висока цена. Кристоф Лусиен от тръжната къща обясни, че това е значимо откритие и определи творбата като шедьовър и рядък пример за това как изкуството на Пикасо е носело светлина в мрачните дни на окупацията. По думите му експертите са знаели за картината от снимките, но това е първият път, когато могат да се видят истинските ѝ цветове.

Творбата ще бъде продадена на търг на 24 октомври и ще бъде показана в продължение на три дни преди аукциона, допълва "Гардиън".