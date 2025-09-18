Израелската армия: Ще атакуваме инфраструктура на "Хизбула" в Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия ще атакува военна инфраструктура на "Хизбула" в Южен Ливан "в отговор на опитите на групировката на поднови дейността си в региона", заяви днес неин говорител, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ливанското правителство е подложено на натиск от страна на САЩ, Саудистка Арабия и вътрешните противници на "Хизбула", които настояват за разоръжаване на организацията.

"Хизбула" заяви, че ще бъде голяма грешка дори да се обсъжда разоръжаването, докато Израел продължава въздушните удари срещу Ливан и окупира територии в южната част на страната.

"Отправяме предупреждение да се евакуират жителите в сградите, отбелязани в червено", написа говорителят на армията Авихай Ардае в "Екс" и публикува карти на три ливански села.

Говорителят заяви, че атаката ще бъде извършена скоро, но не уточни кога.

С посредничеството на САЩ през ноември бе сключено споразумение между Ливан и Израел след повече от година конфликт, предизвикан от войната в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.