Италиански остров ще преименува летището си на Джорджо Армани

Южноиталианският остров Пантелерия ще преименува летището си на покойния моден дизайнер Джорджо Армани, съобщи австрийската информационна агенция АПА.
Армани, който почина на 4 септември на 91-годишна възраст, често прекарваше летните ваканции в имението си на островa, разположен между Сицилия и Тунис в Средиземно море. Италианската агенция за гражданска авиация (ENAC) приветства предложението, което беше внесено от общинския съвет на острова и подкрепено от транспортния министър Матео Салвини.
Армани беше сред водещите световни модни дизайнери в продължение на десетилетия, пише БТА.
Моделиерът използваше Пантелерия като място за уединение. Неговото имение се състоеше от седем традиционни местни сгради от бял камък от лава с куполни покриви, заобиколени от над 150 палми.
Ръководителят на Италианската агенция за гражданска авиация Пиерлуиджи Ди Палма заяви, че преименуването отговаря на плановете за модернизация на летището и насърчаване на туризма на острова. До Пантелерия има полети от Рим, както и от сицилиански градове като Палермо, поясняват от АПА.
Миналата година миланското летище Малпенса беше преименувано на името на починалия през 2023 г. италиански медиен магнат и дългогодишен министър-председател Силвио Берлускони, което предизвика остра полемика, припомня австрийската информационна агенция.