Кралица Камила и принцеса Кейт разведоха първата дама на САЩ в замъка Уиндзор (Снимки)

Кралица Камила и принцеса Кейт разведоха днес първата дама на САЩ в замъка Уиндзор през втория ден от държавното посещение на президента Доналд Тръмп във Великобритания, като ѝ показаха кралската библиотека и миниатюрни книги. Мелания Тръмп също така помогна на деца да отпечатат картинки и да направят къщички за насекоми, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Докато Тръмп обсъждаше световни въпроси с британския премиер Киър Стармър, неговата съпруга разгледа съкровищата в Уиндзор и се срещна с деца.

Мелания се присъедини към Кейт и група от 4- до 6-годишни деца на поляната пред „Фрогмор Хаус“ - селска къща от 17-и век близо до замъка, която е била любима на кралица Виктория.

Децата са част от Скаутите - младежка организация, която се фокусира върху дейности на открито. Мелания им помогна да отпечатат картинки и да направят картонени къщички за насекоми. Принцеса Кейт и Мелания Тръмп СНИМКА: Pixabay

„Красиви са“, каза Мелания на децата, докато разглеждаше техните картинки, след което ги награди със значки.

По-рано британската кралица заведе първата дама на САЩ до кралската библиотека в замъка Уиндзор, където има около 200 000 хиляди кожени издания, включително и копие на Второто фолио на Уилям Шекспир от 1632 г. (събрани пиеси на прочутия британски драматург - бел. ред.), анотирано от крал Чарлз Първи.

Мелания също така разгледа къщата за кукли на Кралица Мери - 140-годишна реплика, която съдържа миниатюрна версия на кралските бижута с истински диаманти и сапфири, както и много малко работещо пиано. Принцеса Кейт и Мелания Тръмп СНИМКА: Pixabay

През 20-те години на 20-и век известни автори като автора на Мечо Пух , А. А. Милн, Дж. М. Бари, автора на „Питър Пан“, и Артър Конан Дойл, известен с книгите за Шерлок Холмс, даряват за къщата специални ръкописни миниатюрни томове.

Първата дама на САЩ, облечена в кафяво сако, се усмихна, докато разлистваше страниците на книга с размерите на палец - една от 600-те такива книги, преди да се срещне с ученици, работещи върху свои собствени малки творения.