Мишел Обама: Да бъда първа дама беше най-лесното нещо в живота ми

Белият дом не е обикновена къща, но да бъда първа дама беше най-лесното нещо в живота ми, сподели бившата първа дама на Съединените щати Мишел Обама в Букурещ. Днес тя се качи на сцената на международното и бизнес технологично събитие "Impact Bucharest" в румънската столица, пише БТА.

Музикален фон със запис от изпълнения на Уитни Хюстън, Тина Търнър и Мадона подгряваше появата й пред публиката. Присъстващите имаха възможност да видят и кратък видео клип с избрани моменти от живота й.

„Като малка мечтаех да имам кукли и къща на два етажа. Аз и Барак започнахме с много малко, но стигнахме далеч. Той стана президент. Горда съм откъде идвам, затова разказвам своята история, където и да отида", разказа Мишел Обама зад кадър. Цитат на южноафриканския политик и държавник Нелсън Мандела отекна в залата преди нейното участие - „Визия без действие е само мечта".

В рамките на един астрономически час, при изключителни мерки за сигурност, включително забрана за заснемане на снимки и видео, и пред публика от над 1000 души съпругата на 44-я американски президент сподели моменти от личния и професионалния си живот и очерта своята дефиниция за лидерство.

„За тези осем години, които прекарах в Белия дом, ми помогна опитът ми отпреди това. Работила съм в различни сектори и сфери – за кмета на Чикаго, за правителството, за неправителствени организации. Взех целия този опит със себе си в Белия дом", каза Мишел Обама, която бе облечена в маслено зелен тоалет и със сплетена на плитки коса.

Тя разкри, че това, което й е помагало да бъде успешна първа дама, е емпатията за личните истории на хората.

„За мен беше важно да познавам хората, да знам какъв е животът им, какво слагат на масата. Затова много пътувах. Обикалях града, страната. За да ги опозная", сподели съпругата на Барак Обама.

Тя изрази мнение, че все още живеем в расистки свят и хората често са поставяни в категории – според религията, която изповядват или според сексуалната си ориентация.

„Системата е структурирана така, че да се чувстваш малък. Аз самата много пъти не съм се чувствала на мястото си. Но с с годините станах по-уверена в себе си", подчерта Мишел Обама и допълни, че балансът е важен.

„Не се бях замисляла за това, преди да имам деца. Предизвикателството с баланса дойде, когато станах майка", каза тя.

Мишел Обама призна, че в работата "кракът й винаги е бил на газта", но кариерата й понякога е отивала на задната седалка.

„Животът е върхове и спадове. Бъдете търпеливи. Живеем в трудни времена", обърна се тя към публиката, а след това направи още едно откровение.

„Моите гиганти бяха моите родители. Защото казват, че всички стоим на раменете на гиганти. Аз стигнах дотук благодарение на семейството си", каза Мишел Обама и допълни, че се е опитала да изгради такава общност и със съпруга си Барак и дъщерите си.

„В къщата ми в южната част на Чикаго – малка къща с две спални, родителите ми бяха от работническата класа – нямахме много място, но имахме много любов. И не знам за вас, но поне в южната част на Чикаго цялото действие се случваше в кухнята. За мен кухненската маса беше първото място, където научих, че гласът ми има значение, защото там вечеряхме заедно като семейство, когато растях. Продължихме тази традиция в семейството ми, дори в Белия дом. Имаше едно нещо, което Барак никога не пропускаше като президент – времето за вечеря", сподели бившата първа дама.

На финала тя съобщи, че работи върху нова книга, която предстои да бъде издадена през месец ноември. Мишел Обама разкри, че този път акцентът ще бъде поставен върху модата."Нещо, за което никога не говорех в Белия дом", каза с усмивка тя.