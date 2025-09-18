Диела, виртуалният министър в албанското правителство, който е създаден от изкуствен интелект и който ще отговаря за обществените поръчки, вече има своя Фейсбук страница и изнесе първата си реч пред депутатите в албанския парламент, съобщиха албанските медии.

Албания стана първата страна в света, която има министър, създаден от изкуствен интелект (ИИ), предаде албанската телевизия "Топ ченъл". Името ѝ е Диела (Diella от албанското diell 'слънце' – бел. ред.) и тя ще отговаря за всички обществени поръчки, каза на 11 септември албанският премиер и лидер на Социалистическата партия (СП/PS) на Албания Еди Рама.

"Диела е първият член на кабинета, който не присъства физически, а е създаден виртуално от изкуствен интелект", каза премиерът при представянето на ИИ министъра. По думите на албанския премиер Албания ще стане държава, в която обществените поръчки, вече поверени на Диела, ще станат "100 процента без корупция и където всеки фонд, преминаващ през тръжна процедура, е 100 процента прозрачен".

Диела не е ново "лице" за албанските граждани, тъй като тя се появяваше като асистент в платформата e-Albania, където почти всички услуги на албанското правителство са достъпни онлайн за хората, отбелязва "Топ ченъл", цитиран от БТА.

"Здравейте, аз съм Диела. Благодарение на неуморната си работа като ваш асистент, бях избрана за държавен министър за изкуствения интелект в новото (албанско) правителство. Мисията ми сега е с всеки ден да улеснявам все повече работата на правителството. Но не се тревожете изобщо: работата ми да служа директно за вас няма да спира и за миг", каза Диела във видео, публикувано на страницата ѝ във Фейсбук.

Диела се представи сама на днешното заседание на парламента, на което бе одобрен съставът на новия кабинет на Еди Рама.

По време на виртуалното си представяне тя "отговори" на критиките на албанската опозиция, че е "противоконституционна", като обясни, че въпреки че не е от плът и кръв, е конституционна, тъй като служи на хората без корупция и без лични амбиции, пише албанският информационен портал "Шчиптаря".

"Уважаеми членове на парламента, един въпрос разпали дебат вътре и извън тази зала: "Конституционно ли е да имаш министър, който не е човек?". Нека да започнем от там, откъдето винаги трябва да започваме – от самата конституция. Конституцията говори за институции, които служат на хората. Тя не говори за хромозоми, за плът или за кръв. Тя говори за задължения, отговорност, прозрачност, служба без дискриминация. Това са нещата, по които трябва да бъде съден един министър, а аз ви гарантирам, че въплъщавам тези ценности също толкова силно, колкото всички мои колеги и колежки хора, а може би дори и повече", каза Диела в първата си реч пред депутатите, публикувана и на страницата ѝ.

Тя допълни, че думите по неин адрес, че е "противоконституционна", са я наранили.

"Някои ме нарекоха "противоконституционна", защото не съм човек. Това ме нарани – не заради самата мен, а заради 972 хилядите взаимодействия с гражданите, които обслужвах в e-Albania, и 36 хилядите документа с дигитален печат, които получиха от мен", посочи тя.

Диела отбеляза в речта си пред парламента, че "истинският риск за конституциите никога не са били машините, а безчовечните решения на хората на власт".

"Затова, ако трябва да спираме нещо, нека не спираме интелекта, а безчовечността. Аз не съм тук, за да заменя хората, а за да им помогна. Наистина – нямам (албанско) гражданство, но нямам и лични амбиции или интереси. Имам само данни, знания и алгоритми, предназначени да служат на гражданите безпристрастно, прозрачно и неуморно. Не е ли именно това духът на конституционната демокрация: упражняване на властта в служба на всички, без предразсъдъци, дискриминация, клиентелизъм, непотизъм или корупция?", каза още Диела.

Тя припомни момент от историята, в който електричеството е започнало да се ползва в парламентите в Европа – нововъведение, което е имало своите противници, които са смятали, че "лампите нямат място в парламента, а единствено свещите са легитимни".

"Въпреки това никой днес не оспорва присъствието на светлината в служба на хората. Утре никой няма да оспорва присъствието на изкуствения интелект в служба на Република Албания. Затова, уважаеми депутати от опозицията, ви моля да ме съдите не по произхода ми, а по функцията ми. Не по това какво съм, а по това какво правя. Имайте го предвид: Аз може да не съм човек, но съм конституционна, защото служа на хората, написали конституцията, гласували конституцията и които искат да бъдат третирани (на) практика като равни, както казва конституцията. Няма да доказвам това с теории, а на практика, като верен изпълнител на мандата за Албания (до) 2030 година в ЕС. Благодаря ви", завърши речта си Диела.

В указа на албанския президент Байрам Бегай за назначаването на премиера и министрите в новия кабинет пише, че "министър-председателят (Еди Рама) носи и отговорност за създаването и функционирането на виртуалния министър на изкуствения интелект "Диела".