Израел: Четирима наши войници са убити в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия съобщи днес, че четирима нейни войници са били убити в южната част на ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Това са първите нейните загуби в крайбрежната палестинска територия, откакто започна преди два дни сухопътна операция в град Газа, в северната част на едноименната ивица.

Офанзивата предизвика международно възмущение и масови протести в Израел. Обявените военни загуби може да подкопаят още повече подкрепата за войната сред израелците, които се опасяват, че боевете излагат на риск живота както на войници, така и на оставащите заложници в ивицата Газа, отбелязва АП.