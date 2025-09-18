ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф на ЦСКА към Керкез: Подавай оставка!

Израел: Четирима наши войници са убити в Газа

Газа СНИМКА: Ройтерс

Израелската армия съобщи днес, че четирима нейни войници са били убити в южната част на ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Това са първите нейните загуби в крайбрежната палестинска територия, откакто започна преди два дни сухопътна операция в град Газа, в северната част на едноименната ивица.

Офанзивата предизвика международно възмущение и масови протести в Израел. Обявените военни загуби може да подкопаят още повече подкрепата за войната сред израелците, които се опасяват, че боевете излагат на риск живота както на войници, така и на оставащите заложници в ивицата Газа, отбелязва АП.

Газа СНИМКА: Ройтерс

