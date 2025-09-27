Откриха останки на най-стария известен динозавър (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Палеонтолози са открили и идентифицирали останки най-стария известен досега екзпемпляр на пахицефалозавъра. Откритието измества назад произхода на динозаврите с куполообразни глави с 14 милиона години.