Облачно, дъждовно и хладно ще е на 28 септември

Откриха останки на най-стария известен динозавър (Графика)

Скелет на динозавър СНИМКА: Pixabay

Палеонтолози са открили и идентифицирали останки най-стария известен досега екзпемпляр на пахицефалозавъра. Откритието измества назад произхода на динозаврите с куполообразни глави с 14 милиона години.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

