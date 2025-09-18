Убилият трима полицаи в Пенсилвания бил издирван от властите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стрелецът, убил трима полицаи и ранил още двама в Пенсилвания, преди да бъде ликвидиран от полицията, е 24-годишен мъж, издирван за незаконно следене и преследване на човек и незаконно проникване в частна собственост, според съдебни документи и правоохранителни органи, предаде Асошиейтед прес.

Престрелката възникна в град Кодоръс в окръг Йорк, югоизточната част на Пенсилвания, след като полицаите се върнали на място, където били работили предния ден, уточни комисарят от щатската полиция Кристофър Парис.

"Те бяха там, за да продължат разследване, започнало вчера“, каза той пред журналисти, но без да даде повече подробности.

Трима полицаи бяха убити при престрелката, а двама бяха откарани в болница в критично, но стабилно състояние.

Местно издание съобщи, че полицаите са се опитвали да връчат заповед за обиск, когато са били нападнати от въоръжения стрелец, предаде БТА.

Парис заяви, че нападателят е застрелян от полицията.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро отдаде почит пред загиналите. "Това е напълно трагичен и опустошителен ден за окръг Йорк, за цялата общност на Пенсилвания“, заяви той.

Шапиро съобщи също, че е получил обаждане от главния прокурор на САЩ Памела Бонди, която е предложила помощ от федерални агенти в разследването.

Сблъсъкът се разигра на селски път в южната част на централна Пенсилвания, недалеч от Мериленд.

Това беше един от най-тежките дни за полицията в Пенсилвания в нейната история с оглед на броя на загубените служители, отбелязва АП.

През февруари друг полицай беше убит наблизо, когато мъж, въоръжен с пистолет и "свински опашки", нахлу в интензивното отделение на болница и взе за заложници хора персонала, преди да започне престрелка, при която загинаха и мъжът, и полицаят.