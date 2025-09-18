Макрон: Санкциите на ООН срещу Иран ще бъдат върнати

Франция, Германия и Великобритания ще върнат вероятно до края на месеца международните санкции срещу Иран, след като Техеран се отнесе несериозно към последния кръг преговори, целящ да ги предотврати, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс и БТА.

В края на август Франция, Германия и Великобритания, известни като Е3, задействаха 30-дневен процес по повторното налагане на санкциите на ООН срещу Иран. Париж, Берлин и Лондон поставиха условия, които Техеран трябваше да изпълни през септември, за да бъде избегнат този механизъм.

Предложението на Е3 за отлагане на връщането на санкциите с до шест месеца беше обвързано с условието Иран да възстанови достъпа на инспекторите на ООН до запасите си от обогатен уран. Също така от Иран се изискваше да започне преговори със САЩ относно ядрената си програма.

В интервю за израелския „Канал 12“ Макрон подчерта, че санкциите ще бъдат възстановени, тъй като последната информация от Иран „не може да се смята за сериозна“.

Вчера външните министри на трите европейски страни имаха телефонен разговор с иранския си колега, по време на който и двете страни признаха, че няма съществен напредък, въпреки че все още има възможност за опит за споразумение.

Съветът за сигурност на ООН ще подложи на гласуване утре резолюция, която предвижда отмяна на санкциите срещу Иран. Дипломати прогнозират, че тя вероятно няма да събере необходимите девет гласа за приемане, а дори и да ги получи, ще бъде блокирана с вето от САЩ, Великобритания или Франция. Отхвърлянето на резолюцията, подкрепяна от Русия и Китай, ще доведе до възстановяване на санкциите.