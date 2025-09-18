Йордания затвори граница със Западния бряг след убийството на израелци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йордания затвори ключовия граничен пункт с окупирания от Израел Западен бряг на река Йордан "Алънби" след убийството на двама израелци там днес, предаде ДПА.

Нападателят е пристигнал на пункта, известен още като моста "Крал Хюсеин", с камион, превозващ хуманитарна помощ от Йордания за ивицата Газа, пише БТА.

Бригадите "Изедин ал Касам", военното крило на "Хамас", приветстваха смъртоносната атака в публикация в "Телеграм", която включва изображение на горящ израелски танк с червен триъгълник над него - символ, който палестинското ислямистко движение използва, за да маркира вражески цели. Те също така подчертаха солидарността си с Йордания, около 40% от чиито жители са с палестински корени.

Йордания подписва мирен договор с Израел през 1994 г., припомня ДПА.

По уточнени данни двамата израелци са били убити с нож, а не с огнестрелно оръжие, както бе съобщено по-рано.

В. "Таймс ъв Израел" информира, че нападателят, който е йорданец, първоначално е започнал да стреля по хора на граничния пункт, преди камионът му да бъде проверен от израелските граничари. След това той излязъл от превозното средство, когато оръжието му засякло, и наръгал смъртоносно с нож двама мъже, преди да бъде застрелян от израелски войници.

До момента никой не е поел отговорност за нападението, отбелязва Ройтерс.

Йордания осъди атаката, извършена на единствения ѝ граничен пункт със Западния бряг.

Министерството на външните работи на Йордания идентифицира нападателя като Абдул Муталиб ал Каиси, роден през 1968 г. Мъжът е бил цивилен, който започнал работа като шофьор, доставящ помощи в Газа, преди три месеца, се казва в изявлението.

Израелската армия междувременно препоръча на правителството да преустанови доставките на хуманитарна помощ от Йордания за ивицата Газа, предаде Франс прес.