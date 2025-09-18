ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надежда Бачева: Работим по нова жилищна политика, ...

Откриха новата учебна във възстановеното българско училище в Кайро

1504
Класна стая Снимка: Pixabay

Учебната година във възстановеното българско неделно училище в Кайро "Св. св. Кирил и Методий" беше открита с тържество в посолството ни в Египет днес. 

"Трябва да запазим връзката между България и Египет и да създадем у децата си съзнание за идентичност и близост до България," каза директорката на училището Мария Васева, която ще преподава заедно с Анелия Аврамова.  В родителския съвет са Цветелина Кръстева, която е председател, Елица Тодорова и Ромина Бабева. 

"Българската общност тук е най-ясната и силна връзка между двете държави. Вие сте мостът, който свързва двата народа. А в продължение на многовековната българска просветителска традиция, започната още от светите братя Кирил и Методий и техните ученици, сме призвани да утвърждаваме и надграждаме името на България като страна на знанието, образованието и културата", каза в поздравлението си българският посланик Деян Катрачев, предаде БТА. 

Първите след седемгодишно прекъсване занятия по български език, литература, история и география в Кайро ще се проведат утре. 

