Израел: Дрон се разби в Ейлат

Военен дрон Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Израелската армия съобщи, че дрон, "изпратен от изток", се е разбил в Ейлат, Южен Израел, след като сирените за въздушна тревога в града бяха задействани днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израелската полиция каза, че нейни служители работят на място. Няма убити или ранени, но разбилият се дрон е причинил материални щети, добави тя.

Според израелски медии дронът е изпратен от територията на Йемен и е паднал в района на хотел в курортния град Ейлат, на брега на Червено море, в най-южната част на Израел.

Йеменските бунтовници хути атакуват Израел с дронове и ракети и извършват нападения по търговски маршрути в Червено море, отбелязва Ройтерс. Хутите казват, че действията им са проява на солидарност с палестинците в ивицата Газа. Израел прехваща повечето дронове и ракети, изстрелвани от хутите, като освен това израелската армия нанесе поредица ответни удари срещу йеменските бунтовници.

