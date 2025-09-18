САЩ и Израел критикуват ООН за войната в Газа

САЩ и Израел са изпратили до висши служители на ООН писма, в които оспорват безпристрастността на техните служители по отношение на войната в Газа, показват документи, предадоха Ройтерс и БТА.

Стотици служители на ООН протестираха днес пред европейската централа на световната организация и носеха плакати с надписи "Мир за Газа" и "Не сме мишена". Те положиха над 370 бели рози до мемориална плоча в Женева, символизиращи всеки служител на ООН, загинал в продължаващата вече близо две години война.

"Днес служителите на ООН се събират, за да кажат, че достатъчно е достатъчно, че не можем да убиваме колегите си в Газа с такава безнаказаност и да кажем "Спрете всички тези убийства"", каза Натали Мейнет, председател на съвета на персонала на Агенцията на ООН за бежанците, пред Ройтерс по време на протеста.

Писмата подчертават нарастващото напрежение между ООН и нейния основен финансист, САЩ, които вече се оттеглиха от Съвета за правата на човека на ООН заради това, което Вашингтон нарича антиизраелска позиция, отбелязва Ройтерс.

Израелският посланик в ООН в Женева Даниел Мерон написа преди събитието до генералния директор на офиса на ООН в Женева Татяна Валовая, в което осъжда събитието.

"Служителите на ООН не са активисти или политически дейци... Тези, които подбуждат и участват в такива политически заредени дейности, трябва да бъдат подложени на дисциплинарни мерки, включително отстраняване от длъжност", се посочва в писмото му от 10 септември.

Няколкостотин души се присъединиха към протеста и минутата мълчание в Женева пред сградата на ООН.

От началото на конфликта между Израел и "Хамас" на 7 октомври 2023 г. около 543 хуманитарни работници са били убити в Газа, включително 373 служители на ООН и членове на екипи, сочат данни на ООН, което прави мащаба на загубите безпрецедентен в 80-годишната история на организацията, отбелязва Ройтерс.