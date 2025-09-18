ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надежда Бачева: Работим по нова жилищна политика, ...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21324985 www.24chasa.bg

Специалният пратеник на ООН за Сирия подаде оставка

1244
Специалният пратеник на ООН в Сирия Гайр Педешен СНИМКА: Екс/ @UNEnvoySyria

Специалният пратеник на ООН за Сирия Гайр Педешен обяви днес, че подава оставка „по лични причини" след близо седем години на поста, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. 

В изказване пред Съвета за сигурност на ООН норвежкият дипломат каза, че е благодарен на сирийския народ, който е проявил изключителна смелост и човечност през тези години.

Той обясни, че от известно време е възнамерявал да се насочи към „нещо друго", но е отложил решението си заради променената ситуация в Сирия.

„Предвид извънредните промени в страната и началото на нова глава, за мен беше както дълг, така и привилегия, да остана на поста си и да помогна за насочването на политическите усилия на ООН през първите решаващи месеци от този исторически период на преход", каза Педешен, визирайки падането от власт на президента Башар Асад в края на 2024 г. и сформирането на ново правителство в Дамаск.

Шестдесет и деветгодишният Гайр Педешен бе назначен за специален пратеник на ООН за Сирия през октомври 2018 г.

Специалният пратеник на ООН в Сирия Гайр Педешен СНИМКА: Екс/ @UNEnvoySyria

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)