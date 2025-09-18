ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Инголщат" на Илия Груев с първа победа за сезона ...

Силно земетресение от 7,8 по Рихтер край Камчатка, има опасност от цунами (Видео)

Силно земетресение от 7,8 по Рихтер край Камчатка СНИМКА: EMSC

Силно земетресение от 7,8 по Рихтер разтърси край Камчатка, стана ясно от данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център. 

Трусът е усетен в 04:58 ч. местно време (18:58 ч. българско). Бил е с дълбочина от 10 км. 

Американската система за предупреждение за цунами издаде предупреждение след земетресението, като предупреди, че опасни вълни могат да засегнат части от тихоокеанското крайбрежие на Русия.

Все още няма данни за щети или ранени. 

Това лято на полуострова имаше сериозна сеизмична активност. През юли имаше мощен трус от 8,8 по Рихтер, последван от над 50 вторични труса. След земетресението вулканът Ключевска Сопка изригна. 

На 15 август на полуострова беше регистриран трус от 6 по Рихтер, а през септември също имаше два труса над 6. 

Силно земетресение от 7,8 по Рихтер край Камчатка СНИМКА: EMSC

