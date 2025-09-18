Силно земетресение от 7,8 по Рихтер край Камчатка, има опасност от цунами (Видео)

Силно земетресение от 7,8 по Рихтер разтърси край Камчатка, стана ясно от данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.
Трусът е усетен в 04:58 ч. местно време (18:58 ч. българско). Бил е с дълбочина от 10 км.
Американската система за предупреждение за цунами издаде предупреждение след земетресението, като предупреди, че опасни вълни могат да засегнат части от тихоокеанското крайбрежие на Русия.
Все още няма данни за щети или ранени.
Това лято на полуострова имаше сериозна сеизмична активност. През юли имаше мощен трус от 8,8 по Рихтер, последван от над 50 вторични труса. След земетресението вулканът Ключевска Сопка изригна.
На 15 август на полуострова беше регистриран трус от 6 по Рихтер, а през септември също имаше два труса над 6.
Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/3HVGzxIPwB— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025
5/— GeoTechWar (@geotechwar) September 18, 2025
M7.8 quake off Kamchatka, Russia (Sep 18, 1858 UTC). Tsunami waves 1–3m possible along Russian coasts. #землетрясение #sismo #deprem
ETAs: Petropavlovsk 1930 UTC, Hawaii from 0051–0129 UTC Sep 19. Residents urged to stay alert, follow officials, and heed warnings. pic.twitter.com/16jTLHK4Ya