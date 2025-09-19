ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От Великобритания Тръмп заяви, че не е съгласен с премиера Стармър за миграцията и енергетиката

Британският премиер Киър Стармър и американският президент Доналд Тръмп Снимка: Twitter/@CNNEconomia

В края на визитата си във Великобритания хеликоптерът на американския президент Доналд Тръмп направи непланирано кацане на местно летище, съобщи Асошиейтед прес. Според Белия дом машината е имала „незначителен хидравличен проблем". В крайна сметка хеликоптерът успешно е транспортирал Тръмп от резиденцията "Чекърс" до летището в Станстед, откъдето държавният глава отпътува за Вашингтон.

Пред репортери на борда на „Еър форс 1" Доналд Тръмп заяви, че не е съгласен с британския премиер Киър Стармър по въпросите за имиграцията и енергетиката. „Мисля, че не съм съгласен с него по две неща – имиграцията, която е много тежка за Великобритания, както и енергетиката", посочи президентът на САЩ, цитиран от Ройтерс и БТА.

Британският премиер Киър Стармър и американският президент Доналд Тръмп Снимка: Twitter/@CNNEconomia

