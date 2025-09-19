ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Множество щети в Киев заради отломки на руски дронове

Военен дрон СНИМКА: Пиксабей

Отломки от свален руски дрон причиниха щети ранно тази сутрин на тролейбусни линии в украинската столица, съобщи ръководителят на военната администрация в града Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс.

В приложението "Телеграм" той поясни, че отломки от дронове са паднали на няколко места, включително на път в Шевченковски район в центъра на Киев. "Тролейбусната мрежа е засегната, но по предварителни данни няма пострадали", написа той.

Сирените за въздушна тревога се задействаха два пъти с малък интервал след полунощ в града. Кметът Виталий Кличко съобщи, че парчета от дронове са паднали и в друг район на столицата, пише БТА.

