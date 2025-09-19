Ким Чен Ун следи тестове на военни дронове в Северна Корея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун вчера проследи изпитанията на дронове и нареди възможностите им да бъдат увеличени с помощта на изкуствен интелект, съобщи севернокорейската информационна агенция КЦТА.

Ким присъства на изпитания на дронове камикадзе с технология за изкуствен интелект през март. Вчера той е изразил задоволство от резултатите от тестовете на севернокорейския тактически безпилотен щурмови апарат "Кумсонг" и на безпилотен стратегически разузнавателен самолет, като е одобрил план за по-нататъшно разширяване на възможностите на този вид летателни апарати, отбеляза КЦТА.

Вчера Ким е инспектирал също изграждането на голяма оранжерийна ферма в град Синъйджу, на границата с Китай, допълни държавната осведомителна агенция, пише БТА.