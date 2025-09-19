ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Топло, слънчево и сухо до четв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21325506 www.24chasa.bg

Ким Чен Ун следи тестове на военни дронове в Северна Корея

672
Ким Чен Ун Кадър: Youtube/ Associated Press

Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун вчера проследи изпитанията на дронове и нареди възможностите им да бъдат увеличени с помощта на изкуствен интелект, съобщи севернокорейската информационна агенция КЦТА.

Ким присъства на изпитания на дронове камикадзе с технология за изкуствен интелект през март. Вчера той е изразил задоволство от резултатите от тестовете на севернокорейския тактически безпилотен щурмови апарат "Кумсонг" и на безпилотен стратегически разузнавателен самолет, като е одобрил план за по-нататъшно разширяване на възможностите на този вид летателни апарати, отбеляза КЦТА.

Вчера Ким е инспектирал също изграждането на голяма оранжерийна ферма в град Синъйджу, на границата с Китай, допълни държавната осведомителна агенция, пише БТА.

Ким Чен Ун Кадър: Youtube/ Associated Press

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)