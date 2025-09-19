Канада и Мексико усилват натиска върху САЩ за по-справедливо търговско споразумение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канада и Мексико се надяват преразглеждането на споразумението им за свободна търговия със САЩ да го направи по-справедливо и ефикасно, заяви канадският премиер Марк Карни след среща с президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Споразумението беше сключено през 2020 г. и се очаква да бъде ревизирано от трите страни през следващата година.

На обща пресконференция в град Мексико канадският лидер подчерта, че страната му е "абсолютно решена да работи с двете партньорски страни".

Шейнбаум, на свой ред, изрази оптимизъм за бъдещето на тристранното споразумение за свободна търговия, което президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да предоговори, за да гарантира по-изгодни условия на американските производители.

Това споразумение е жизненоважно за икономиките на Мексико и Канада, които осъществяват в САЩ съответно около 80% и 75% от износа си.

Доналд Тръмп вече наложи мита върху определени продукти от Канада и Мексико, които не са обхванати от тристранния договор. Той заплаши съседите си с допълнителни мерки, ако не успеят да ограничат нелегалната миграция и трафика на наркотици.

"Ние сме по-силни заедно", заяви Марк Карни.

"Най-добрият начин да се конкурираме с други части на света е като подсилим търговското споразумение между нашите три страни", отбеляза Шейнбаум.