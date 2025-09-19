ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Топло, слънчево и сухо до четв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21325567 www.24chasa.bg

Тръмп предложи отнемане на лицензите на телевизиите, които го критикуват

808
снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че "на телевизионни мрежи, които са срещу него, трябва да им бъде отнет лицензът".

Телевизия "Ей Би Си" спря за неопределено време емблематичното предаване на Джими Кимъл, заради негов коментар за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк и за американския президент

Тръмп приветства решението на телевизията. Кимъл, обаче, получи подкрепата на много актьори, журналисти и на членове на Демократическата партия, съобщи БНТ. Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото.

"Този човек нямаше талант, всеки може да го замени. Някъде прочетох, че по време на изборите, 97% от телевизионните мрежи са били против мен. И въпреки това, спечелих. Те правят лоши коментари за мен и получават лиценз. Мисля, че може би, лицензът им трябва да бъде отнет", каза Доналд Тръмп.

снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Терзиев: София става модерна и зелена – с повече детски градини, булеварди, метро и достъпна Витоша (Видео)