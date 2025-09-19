Тръмп предложи отнемане на лицензите на телевизиите, които го критикуват

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че "на телевизионни мрежи, които са срещу него, трябва да им бъде отнет лицензът".

Телевизия "Ей Би Си" спря за неопределено време емблематичното предаване на Джими Кимъл, заради негов коментар за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк и за американския президент

Тръмп приветства решението на телевизията. Кимъл, обаче, получи подкрепата на много актьори, журналисти и на членове на Демократическата партия, съобщи БНТ. Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото.

"Този човек нямаше талант, всеки може да го замени. Някъде прочетох, че по време на изборите, 97% от телевизионните мрежи са били против мен. И въпреки това, спечелих. Те правят лоши коментари за мен и получават лиценз. Мисля, че може би, лицензът им трябва да бъде отнет", каза Доналд Тръмп.