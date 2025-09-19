ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джордан Кемпф от Стара Загора: Бях на 16, когато м...

Времето София 16° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21325758 www.24chasa.bg

Германия отчита спад на общия брой на бежанците за първи път от 2011 г.

1224
Германия СНИМКА: Pixabay

Общият брой на бежанците, живеещи в Германия, е намалял за първи път от 2011 г., сочат правителствени данни, на които се позовава ДПА.

Бежанците в Германия са намалели с около 50 хиляди през първата половина на 2025 година. В края на миналата година те са били около 3 550 000, а сега са 3 500 000. Тези хора са с различен статут на пребиваване - някои са пристигнали наскоро, други са дългосрочно пребиваващи, има и бежанци от Украйна.

Спадът отразява комбинация от фактори - депортации, доброволно заминаване и натурализации, заяви партията на "Левите", по чието парламентарно искане са оповестени правителствените данни.

Миналата година 83 150 сирийци са получили германско гражданство, информира германското вътрешно министерство.

От всички бежанци, които са понастоящем в Германия, 492 хиляди нямат ясен статут, като сред тях са кандидати за убежище и хора, на които е временно разрешено да пребивават на германска територия.

В края на юни в Германия са живеели 1 270 000 украински бежанци.

Представителката на "Левите" Клара Бюнгер заяви, че спадът в броя на бежанците в Германия не е повод за тържества, тъй като факторите, които карат хората по света да бягат от родните си места, са по-силни от предишни моменти в историята, пише БТА.

Германия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание