Спада нивото на безработица в Аржентина

Безработицата в Аржентина е била 7,6 на сто през второто тримесечие, съобщи официалната статистическа служба на страната. Нивото е непроменено спрямо същия период на миналата година и малко под отчетеното през първото тримесечие равнище от 7,9 на сто, предаде Ройтерс.

Данните показват, че броят на неформалните работни места е нараснал с 178 000 спрямо 45 000 официални нови позиции.

Новината идва по-малко от месец преди междинните избори, когато президентът Хавиер Милей се стреми да засили присъствието си в Конгреса.

Междувременно песото и държавните облигации поевтиняха, след като централната банка извърши най-голямата си дневна интервенция от април – продажба на 379 млн. долара за поддържане на курса. Заедно със сделките от предишния ден продажбите надхвърлиха 430 млн. долара.

Борсовият индекс S&P Merval се понижи с 4,93 на сто, а държавните облигации – средно с 3,8 на сто. Индексът на риска за страната надхвърли 1400 базисни пункта – най-високо равнище от година насам.

Официалният обменен курс бе запазен на ниво 1474,5 песо за долар, като банката публикува нови дневни граници за търговията – 1474,83 песо за продажби и 948,76 песо за покупки. На неофициалния пазар валутата отслабна до 1510 песо за долар, което е исторически минимум.

Централната банка прогнозира, че горната граница на диапазона ще достигне 1494 песо за долар в деня след изборите на 26 октомври и 1526,6 песо до края на годината.

Анализатори предупреждават, че продължаващите интервенции могат да доведат до изчерпване на международните резерви, които в момента възлизат на 39,4 млрд. долара. Според изчисленията Аржентина трябва да осигури още 27 млрд. долара, за да посрещне дългови плащания до 2027 г. в размер на 34 млрд. долара.

Предстоящите избори засилват несигурността на пазарите. Скорошното поражение на управляващата партия на местни избори в провинция Буенос Айрес предизвика засилено търсене на долари, спад на цените на активите и ръст на риска за страната, отбелязват анализатори, пише БТА.