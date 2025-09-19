Мицкоски смята огромния пожар в сметището на Скопие за умишлен

Има индикации кой би могъл да е „вдъхновител" на пожарите в сметищата край Скопие и вече има голяма група заподозрени, заяви в интервю по ТВ Алсат премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски, според когото ситуацията вече е нормализирана и ще има отговорност за всички, които не искат стабилна и прогресивна държава.

„Вече имаме група от около двадесет човека под наблюдение, за които има основателно подозрение, че са се държали девиантно през изминалия период и оставям правоохранителните органи да си вършат работата. Много лесно можете да разберете кои са тези центрове на сила, това са тези, които не искат (Северна) Македония да бъде успешна държава, които не искат да имаме стабилна (Северна) Македония, която ще се развива, ще успее, ще расте, ще управлява законът, няма да има корупция и престъпност, те искат да видят онази (Северна) Македония от предходните 7 години - унизена, ограбена, опозорена, с политици с превит гръбнак. Гражданите много лесно ще стигнат до отговора", каза Мицкоски.

По думите му от началото на сезона на пожарите през юни са задържани над 30 човека, за които има основателни подозрения, но и доказателства, че са участвали в палежи.

„Спомнете си събитията през юни, когато внезапно възникнаха няколко пожара на няколко места около Скопие, няколко души бяха задържани, за някои имаше основателно подозрение, че са участвали в палеж и през лятото също, а сега във Вардарище имаше акция, МВР задържа няколко души, също и в (село)Трубарево и (за сметището) Дрисла. Може би някои от пожарите не са, но повечето от тях са причинени от човешки фактор", добави Мицкоски.

Междувременно от МВР съобщиха, че в прокуратурата в Скопие са внесени обвинения срещу четири физически и едно юридическо лице със седалище в с. Трубарево за "застрашаване на околната среда и природата с отпадъци".

Според съобщението като съизвършители двама от заподозрените са действали в противоречие със Закона за управление на отпадъците и наредбите за опазване на околната среда, като многократно са оставяли, изхвърляли, събирали и транспортирали пратки с отпадъци и остатъци от електронно и електрическо оборудване, батерии, акумулатори и тонери.

„Те са съхранявали отпадъците в парцел в Трубарево и по този начин са причинили значителни щети на качеството на почвата и въздуха, т.е. са създали опасност за живота и здравето на хората в по-голям мащаб. Третият заподозрян е упълномощено лице - ръководител на дъщерно дружество, който е действал по указание на първия от заподозрените и е възлагал работните задачи на служителите по съхранението и преработката на електрическите отпадъци. Четвъртият, въпреки че не е разполагал с официален договор, установяващ трудово правоотношение с юридическото лице, е приемал, съхранявал, сортирал и механично обработвал електрическите отпадъци извън съоръженията, за които е издадено разрешение за управлението им", пише в съобщението на МВР.

На 13 септември складът с неправилно съхранявани отпадъци се е запалил, а поради мащаба не е можело да бъде овладян и е обхванал по-голямата част от съхраняваните електрически отпадъци, както и съоръженията на дъщерното дружество за рециклиране. Димът обхвана не само селото, но се усеща и в Скопие, а измерванията на Звеното за атомна, биологична и химическа защита на Армията на Република Северна Македония и Държавната инспекция по околна среда са установили високо замърсяване на въздуха, уточняват в съобщението.