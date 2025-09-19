Румъния се обяви срещу проруските партии в Молдова

Румъния не иска „прокси" начело на Молдова, заяви снощи румънският премиер Илие Боложан за Евронюз, след като бе попитан какво ще стане, ако в парламента в Кишинев доминират проруските сили след парламентарните избори в Молдова на 28 септември, съобщава Аджерпрес.

Боложан каза, че вярва във вота на гражданите на Република Молдова.

„През годините ние подкрепяхме суверенитета на Република Молдова и условията, които позволяват на молдовците сами да решават кой ще управлява Молдова. Очевидно е, че Румъния не иска да има „прокси" начело на Молдова; това е абсолютно ясно. Считам също, че европейският път, по който страната върви през последните години, е пътят към развитието, защото е доказан път и имам доверие в гласа на бесарабските румънци", заяви Илие Боложан, цитиран от Аджерпрес.

В сряда румънският премиер Илие Боложан обяви нови данъци и такси. КАДЪР: Екс/@AURMania2

Основните политически сили, които се борят за мнозинство в новия парламент в Кишинев, са управляващата в момента проевропейска Партия на действието и солидарността и проруския Патриотичен блок на социалистите, комунистите и още две по-малки партии.

Анкета на Центъра за социологически и маркетингови проучвания (CBS Research) по поръчка на неправителствената организация Общност за защита и публична политика (WatchDog), публикувана тази седмица, показа, че ако парламентарните избори бяха следващата неделя, най-много гласове би получила Партията на действието и солидарността – 29,7 процента. На второ място е Патриотичният блок на социалистите, комунистите, партия „Сърцето на Молдова" и „Бъдещето на Молдова с 13,2 процента, а на трето – „Нашата партия" на Ренато Усатъй със 7,5 процента, съобщават молдовските медии.

Останалите политически партии и коалиции, излъчили кандидати на изборите, не преминават прага от 5 процента за партии и 7 процента за коалиции, за да излъчат представители в новия законодателен орган.

Анкета на социологическата компания iData, оповестена в началото на месеца, пък даде преднина на опозиционния Патриотичен блок, пише БТА.