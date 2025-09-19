Британците губят доверие в стоките и услугите заради влошаващата се икономика

Британските потребители са станали по-песимистично настроени през септември, а перспективата за повишаване на данъците в бюджета на финансовия министър Рейчъл Рийвс през ноември може допълнително да подкопае доверието. Това показват резултатите от проучване на Ге Еф Ка (GfK), цитирани от Ройтерс.

Вчера "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) остави основния лихвен процент без промяна, отчитайки продължаващата нестабилност на инфлацията, несигурните перспективи за растеж и състоянието на пазара на труда. Централната банка остави отворена възможността за понижения на лихвите през 2025 г., което би направило кредитирането по-достъпно.

Според данните на Ге еф Ка индексът на потребителското доверие е спаднал до минус 19 пункта през септември, спрямо минус 17 пункта през август. Това е най-ниското равнище от декември и малко под прогнозата от минус 18 пункта в анкета на Ройтерс.

Директорът "Потребителски проучвания" в Ге Еф Ка Нийл Белами коментира, че и петте основни показателя за доверие са се понижили през месеца, като най-силен е спадът при нагласите за спестяване. Индексът за очакванията относно икономическите перспективи вече е минус 32 пункта, значително под отчетеното през юни миналата година равнище от минус 11 пункта, малко преди Лейбъристката партия на министър-председателя Киър Стармър да спечели парламентарните избори.

Белами предупреди, че очакваното увеличение на данъците в бюджета на 26 ноември може неизбежно да доведе до нов спад на доверието. Очаква се Рийвс да повиши данъците в годишния си фискален отчет, за да запази целите на бюджета, след като през октомври миналата година задължи работодателите да плащат по-високи социалноосигурителни вноски.

Проучването на Ге Eф Ка е проведено сред 2003 души в периода от 1 до 11 септември, пише БТА.