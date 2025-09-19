Белгийските служители все по-често стигат до работното си място с колело

Броят на белгийските служители, които стигат до работното си място с велосипед, се е увеличил два пъти през последните години, показва проучване, цитирано от местни медии. Отбелязва се, че това е устойчива тенденция от 2019 г., като работодателите все по-често предоставят финансово обезщетение в такива случаи.

Използването на велосипедите, което по-рано е било обичайно основно през летните месеци юли, август и септември, вече се наблюдава от края на април и началото на май. Белгийските работодатели могат да обезщетяват служителите, които избират велосипеда за придвижване до работа, с около 45 евро месечно като добавка към основното възнаграждение.

За последните пет години броят на служителите и работодателите, които се възползват от тази възможност, се е удвоил. Най-широко разпространено е използването на велосипед в северната област Фландрия (20 на сто от служителите и 40 на сто от работодателите), във Валония интересът е по-малък (съответно 13 и 2,5 на сто), а в Брюксел този подход се прилага от всеки трети работодател и 7 процента от служителите, пише БТА.