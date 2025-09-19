ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

23-годишен нападна пастрока си в Пловдивско

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21326827 www.24chasa.bg

Сняг натрупа в турския черноморски окръг Ризе (Видео)

2968
сняг Снимка: Pixabay

Сняг натрупа по високите места в турския град Ризе в едноименния черноморски окръг, съобщават медиите в страната, предава БТА.

С понижаването на температурата на въздуха дъждът, който започна да вали в района вчера, постепенно премина в сняг през нощта, който покри с бяла пелена по-високите места в града, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.

На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра.

Истински зимни картини изобразяват излъчените кадри от местните планински плата, където сезонно пребивават пастири.

Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море.

сняг Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание