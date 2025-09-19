Румънският министър на отбраната: Важно е да покажем, че сме готови да се защитим пред руските предизвикателства

Важно е да покажем, че сме готови да се защитим пред руските предизвикателства, заяви румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну, цитиран от Диджи24.

Той направи коментара във връзка със случая от края на миналата седмица, когато дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, предава БТА.

„Ще продължим да виждаме подобни предизвикателства. Важното е да вземаме мъдри решения и да покажем, че сме готови да продължим да правим това заедно с нашите съюзници", отбеляза още Мощяну.

На въпрос относно частите от дрон с руски надписи, открити на плаж в Констанца вчера, министърът на отбраната отговори, че се извършват проверки.

„Самите части от дрон не представляват непременно опасност, ако са просто парчета пластмаса, ако е невзривен дрон, той трябва да бъде проверен и в този случай всички отговорни държавни структури отидоха вчера на място, защото не знаем какво още има там", уточни ресорният министър.

Той коментира още, че всички инциденти са нормални, като се има предвид, че Румъния е съсед с война и изрази мнение, че страната ще реагира по-бързо на подобни предизвикателства заедно с нейните съюзници.

„Виждаме от време на време да се появяват отломки от дронове, независимо дали става въпрос за военноморски дронове или въздушни дронове, появяващи се на румънска територия, в района на Добруджа или на брега на Черно море. Имаме над 20 инцидента, при които части от дронове са паднали на румънска територия, след като са били унищожени от украински противовъздушни системи, и те са документирани и обявени", обясни Йонуц Мощяну.

В събота дрон навлезе в румънското въздушно пространство в северната част на Добруджа, провокирайки реакцията на румънските военновъздушни сили. Два изтребителя Ф-16 прехванаха дрона, като имаха визуален контакт и прекъсващ радар в продължение на около 50 минути.

Дронът беше идентифициран от Министерството на националната отбрана на Румъния като руски тип „Геран", но Кремъл отрече обвиненията.