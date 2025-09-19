ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чешкият президент Петър Павел отиде на ваканция в Румъния (Снимки)

1280
Чешкият президент Петър Павел. Снимка: Фейсбук профил на Jan Ent.

Чешкият президент Петър Павел предприе пътуване от няколко хиляди километра през Румъния, придружен от близки приятели, съобщават местните медии.

Държавният глава е изминал 3000 км с мотор. Той е предпочел скромно настаняване, без лукс и не е оставал повече от една нощ на едно и също място, пише БТА.

Неофициалното посещение на 63-годишния политик е включвало емблематичните пътища Трансфъгарашан и Трансалпина и районите Трансилвания, Буковина и Молдова.

По време на пътуването си Петър Павел е имал възможност да общува с местните жители и да открие румънската култура и традиции, пишат местните медии.

„Нямаше недостиг на приключения и дори срещнахме мечки", става ясно от разказа на негов приятел, който го е придружавал, в социалната мрежа Фейсбук.

В друга ситуация чешкият президент помогнал на непознат на улицата да преодолее епилептичен припадък. Разбира се, въпросният човек нямал представа кой му се е притекъл на помощ, коментират местните медии.

„Румъния е красива страна, с много мили хора и много красиви места. Има нещо диво и същевременно много приветливо в тези планини, нещо, което рядко се среща някъде другаде в днешно време", сподели Петър Павел пред сайта Idnes.cz след ваканцията в Румъния и подчерта, че ще я препоръча на всички, информира румънската телевизия Диджи 24.

