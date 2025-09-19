ЕК ще представи днес предложението за нови санкции срещу Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия съобщи, че днес е одобрила предложението за нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В следобедните часове председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас ще представят предложението, уточни говорител на институцията.

По-рано тази седмица ЕК не се обвърза със срок за изготвяне на предложението. В последните дни Калас изрази очакване предложението да съдържа мерки срещу руските банки, енергийните компании и действията с криптовалути.

Предложението на комисията подлежи на единодушно одобрение от Съвета на ЕС.