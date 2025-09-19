ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21328185 www.24chasa.bg

ЕК ще представи днес предложението за нови санкции срещу Русия

Николай Желязков, БТА

1088
СНИМКА: Пиксабей

Европейската комисия съобщи, че днес е одобрила предложението за нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В следобедните часове председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас ще представят предложението, уточни говорител на институцията.

По-рано тази седмица ЕК не се обвърза със срок за изготвяне на предложението. В последните дни Калас изрази очакване предложението да съдържа мерки срещу руските банки, енергийните компании и действията с криптовалути.

Предложението на комисията подлежи на единодушно одобрение от Съвета на ЕС.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание